Denuncia a su exnovio por difundir sus fotos y videos íntimos

La joven descubrió que su exnovio se hacía pasar por ella para difundir sus videos íntimos a sus amigos y a varios sitios pornográficos de Internet.

Mayte Sanjines, de origen peruano, reveló fue novia de Miguel Poma, quien durante ese tiempo grabó varios videos y le tomó varias fotografías íntimas, sin su consentimiento.

Según su testimonio, Miguel aprovechó cuando estaba bajo los efectos del alcohol para hacer las grabaciones. Además, se hizo pasar por ella para difundir el material entre sus amigos. También los hizo públicos en varios sitios pornográficos.

Mayte dice que ahora todos la tildan como "la chica que vende sus videos".

“En Huancayo yo estoy tildada como la chica que vende sus videos. Ahora conozco a alguien y a los pocos días me dice ‘Mayte, mándame fotos’. No entiendo, una persona normal no haría tanto daño,” declaró la joven a un programa peruano.

Por su parte, Miguel ha sido acusado por los presuntos delitos de violación a la intimidad, tráfico ilegal de datos personales y difusión material audiovisual con alto contenido sexual.

POR SI NO LO VISTE: