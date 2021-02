En México, una mujer lucha por la custodia de sus hijos, la cual le quitó su expareja desde el año 2016, luego de golpearla al punto de desfigurarla y dejarla ciega.

EN GUATEMALA: Agresor sexual de San Marcos abandona su carro en Baja Verapaz

La historia de Andrea, fue publicada en el medio El Universal, pues no ha obtenido justicia a pesar de la saña con la que fue atacada..

La madre terminó con dos dedos fracturados, el rostro desfigurado y ciega, debido a la brutalidad de las golpiza que recibió por parte de Manuel Olmos, su pareja.

Para tratar de reconstruir su cara le implantaron 33 placas en una serie de largas cirugías.

A pesar de haber llevado su caso ante la justicia, el juez no le ha concedido la custodia de sus pequeños de 14, 11 y 8 años, a pesar de que ellos también sufrieron violencia en el seno familiar.

“No me desaparecieron, no fui una más, en mi caso fue peor: no me terminan de matar”, argumenta al explicar que la ley no está de su parte.

Manuel Olmos fue detenido a inicio de febrero de 2021, luego de 5 años de su búsqueda. Ahora se encuentra en prisión mientras se investiga el caso, pero esto tampoco fue suficiente, pues no han otorgado a Andrea a sus niños de vuelta.

El delito cometido por Olmos podría ser considerado no grave, por ello la mujer teme que lo dejen libre y que él pueda vengarse.