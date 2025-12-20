Nicaragua: bus se queda sin frenos y pierde el control hasta chocar (video)

Versión Impresa
  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de diciembre de 2025, 12:46
Pasajeros atemorizados decidieron descender del bus en marcha. (Foto: captura de video)

El conductor de un transporte colectivo perdió el control en una carretera de departamento de Jinotega, en la República de Nicaragua.

Se ha viralizado los momentos de terror que vivieron los ciudadanos nicaragüenses a bordo de un bus que se quedó sin frenos en una carretera.

El bus iba esquivando otros vehículos tratando de finalizar la cuesta; mientras algunos de sus pasajeros para salvar su vida decidieron saltar, abriendo la puerta trasera del bus así:

Sin embargo, varios pasajeros permanecieron adentro mientras el bus impacto en un lateral de la carretera, volcando en la vía.

La información oficial sobre posibles fallecidos y el número de personas lesionadas continúa en proceso de verificación, ya que el bus llevaba una gran cantidad de pasajeros.

