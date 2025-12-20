Vehículo deportivo choca en la ruta al Pacífico y queda varado (video)

-

Autoridades recomiendan no exceder límites de velocidad para evitar accidentes.

En el Km. 33 de la ruta al Pacífico, el conductor de un auto deportivo perdió el control, por razones desconocidas, y volcó en plena carretera.

Volcadura de vehículo deportivo en la Ruta al Pacífico, a la altura del kilómetro 33 rumbo al Sur. pic.twitter.com/63BgXYafwF — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) December 20, 2025

Las autoridades se hicieron presentes para asistir al conductor.

Este y otros percances viales se han originado en esta ruta, por lo que el tránsito desde horas de la mañana de este sábado 20 de diciembre ha sido lento.

La Policía Municipal de Tránsito recomienda precaución al circular y respetar las señalizaciones.