Contraloría denuncia irregularidades en remodelación del Estadio Doroteo Guamuch

-

Una auditoría detectó anomalías administrativas y posibles indicios de delito en el manejo de fondos públicos y denuncias contra funcionarios y exfuncionarios de la CDAG.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) por posibles irregularidades detectadas en el proceso de remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

La entidad presentó la denuncia el pasado 13 de abril, por un monto que asciende a Q32.4 millones. El precedente surge a raíz de una auditoría solicitada por el diputado Orlando Blanco de la Bancada VOS cuando presidía la Comisión de Deportes del Congreso durante el 2025.

"La Contraloría General de Cuentas procedió a presentar denuncia penal... de Q32,444,706.00 que y fue presentada el 13 de abril del presente año. La denuncia va básicamente en contra de funcionarios de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala", indicó Blanco.

La CGC presentó una denuncia penal ante el MP por irregularidades en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores. (Foto: Archivo/Soy502)

La CGC determinó que existieron anomalías administrativas en el proyecto además de indicios de posibles delitos vinculados al manejo de fondos públicos, en el marco de la Ley de la Contraloría General de Cuentas y la Ley de Probidad, según informó Blanco.

Además, indicó que la denuncia señala a varios funcionarios y exfuncionarios de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), entre ellos:

Bayron Leonardo Solórzano Gramajo, integrante de la junta de licitación. Erwin Edgardo Barrientos Aquino, director de Compras y Contrataciones. Flor de María Donis Paz, primera vicepresidenta. Glenda María Mejía Díaz Vega, integrante de la junta de licitación. Jackeline Zusceth Jerez Chávez, coordinadora del proceso de cotización. Jorge Adolfo Molina Leonardo, vocal segundo. Laura Elizabeth Melchor Anleu, gerente administrativo. Luis Néstor Madrid González, gerente. Luisa Fernanda Barquín Galván, vocal primero. Marco Antonio Cabrera Barahona, segundo vicepresidente María Mercedes Weber Kaufmann, vocal tercero. Mónica Gabriela Baten López, integrante de la junta de licitación.

Asimismo, se indicó que, aunque algunos de los señalados ya no forman parte del Comité Ejecutivo de la CDAG, varios continúan vinculados a la institución en calidad de asesores o como personal permanente, por esta razón algunos de los implicados podrían verse obligados a dejar sus funciones.

La denuncia incluye a varios funcionario y exfuncionarios de la CDAG. (Imagen: cortesía)

TE PUEDE INTERESAR: Ausencia de la CDAG marcó la citación sobre el avance del Estadio Nacional

Hasta el momento se encuentra pendiente una auditoría relacionada con la empresa contratista responsable de la remodelación inconclusa del Estadio.