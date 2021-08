El extraño caso de una mujer que busca su vacuna, pero en el registro aparece como vacunada

El Plan de Vacunación en Guatemala continúa a paso lento y mientras cientos de ciudadanos buscan un lugar para poder inmunizarse, otros denuncian el robo de su identidad, lo que les dificulta la aplicación de la primera dosis.

En redes sociales, un guatemalteco denunció, por medio de una conversación del chat en WhatsApp con una amiga, la situación que ella vive para conseguir la primera dosis.

En la conversación se lee que la persona afectada explica que ha ido a 10 lugares y en estos le han negado la vacuna, puesto que en el sistema ya aparece inmunizada.

“En el Naranjo la chava fue buena onda, pasó como media hora viendo por qué el sistema no me jalaba. Hasta que se dieron cuenta que ya salgo vacunada por el IGSS, y yo jamás me he vacunado”, explicó la afectada.

La persona señala que sí aparece una constancia de vacunación a su nombre con el número del Documento Personal de Identificación (DPI); sin embargo, ella no ha recibido ninguna dosis.

“El IGSS no me quiere solucionar y supuestamente tengo que ir a Ministerio (de Salud) a que me solucionen”, agregó.

Colocaron su número de DPI

Según la afectada, en el IGSS le explicaron que desde Salud colocaron dicho número de DPI para poder justificar la vacuna, misma que seguramente fue usada en otra persona.

“En el IGSS me explicaron que Salud pone cualquier número de DPI para ellos agarrar esas dosis y llevarlas a sus familiares”, explicó.

Según expresó: "En el centro de vacunación Campo Marte hasta me alegaron porque yo quería vacunarme doble”.

Con este caso, en redes sociales, han surgido varias denuncias sobre el robo de identidad y la no aplicación de la vacuna.

Sin respuesta

Soy502 intentó obtener una versión oficial del Ministerio de Salud y del IGSS, sin embargo no respondieron a las preguntas.

Además, indicaron que realizarían las consultas correspondientes; pero, al cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.

Actualmente, casi 2 millones de personas (1,939,952) han recibido la primera dosis y casi 350 mil (346,023) han recibido el esquema completo.