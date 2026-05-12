A dos meses del alza, denuncias por precios del combustible siguen en proceso

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El MP analiza documentación financiera de gasolineras para determinar posibles abusos en precios del combustible.

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Dos meses después de las primeras denuncias por el aumento en los precios de los combustibles, el proceso en el Ministerio Público continúa sin brindar resoluciones.

Durante una citación en el Congreso, representantes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) confirmaron que las 79 denuncias presentadas desde marzo siguen activas y ninguna ha sido desestimada.

Autoridades del MEM y Diaco en citación en el Congreso. (Foto: Bancada Vos)

Las denuncias fueron planteadas contra propietarios de estaciones de servicio por un posible delito de especulación, luego de los incrementos registrados durante la crisis internacional de combustibles.

"Las 79 quejas efectivamente se encuentran en trámite en el MP y nosotros proporcionamos la información que nos solicitaron en cada caso específico y estamos a la espera de las resoluciones. Ninguna ha sido desestimada. Se regularizó el tema del mercado y ya no tuvimos más quejas individuales", indicó la Diaco.

Aunque la Diaco aseguró que mantiene verificaciones y monitoreos en gasolineras, diputados cuestionaron que después del 18 de marzo ya no se presentaran nuevas denuncias, pese a que los precios continúan generando inconformidad entre usuarios, aún tras la aplicación del subsidio.

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En ese contexto, el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erwin Barrios, enfatizó que el usuario debe revisar estos dos aspectos:

El precio de referencia que publica el MEM

La factura donde aparece el monto descontado por subsidio

Investigan alza de combustibles

Según el Ministerio Público (MP), la Fiscalía de Delitos Económicos todavía desarrolla diligencias para determinar si existieron aumentos injustificados o si las variaciones responden únicamente al comportamiento del mercado internacional.

Además, indicó que fiscales solicitaron información contable a las estaciones denunciadas. Hasta ahora, 60 gasolineras entregaron documentación y registros financieros, mientras otras 19 aún no cumplen con el requerimiento.

“ Ninguna ha sido desestimada. Se regularizó el tema del mercado y ya no tuvimos más quejas individuales ” Diaco

Asimismo explicó que el Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Análisis Criminal (DAC), busca establecer cómo se fijaron los precios de venta y si existieron diferencias desproporcionadas entre el costo de adquisición del combustible y el precio cobrado al consumidor.

Las 79 denuncias por especulación de precios del combustible continúan bajo investigación desde marzo. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

"Se ha recabado información de diversas instituciones, documentado los procesos de fijación de precios y tomado declaraciones testimoniales a administradores de las gasolineras. Estas acciones buscan determinar la periodicidad del abastecimiento y otros datos relevantes para establecer si existe un incremento injustificado en el valor del combustible o si las variaciones responden exclusivamente al comportamiento del mercado internacional", dijo el MP.