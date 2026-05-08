San Marcos y Escuintla con más casos de desnutrición infantil en el país

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La problemática continúa afectando principalmente a niñas y niños menores de cinco años.

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San Marcos y Escuintla encabezan la lista de departamentos con más denuncias relacionadas con desnutrición infantil atendidas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la cual es considerada una problemática que continúa afectando principalmente a niñas y niños menores de cinco años. En tercer puesto se ubica el departamento de Guatemala.

La Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia reportó que actualmente da seguimiento a 123 denuncias vinculadas con casos de desnutrición y vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud y a una alimentación adecuada.

La mayoría de menores permanecen junto a sus familias pese a la desnutrición que presentan. (Foto: PNC)

Aunque la mayor parte de los casos corresponde a la primera infancia, también se han registrado situaciones que involucran a adolescentes de entre 12 y 17 años.

Según la entidad, cada denuncia activa procesos de verificación, acompañamiento familiar y coordinación con instituciones de salud para garantizar atención médica y recuperación nutricional. En varios casos, las autoridades gestionan el traslado de menores junto a sus padres o responsables hacia centros especializados.

San Marcos, Escuintla y Guatemala concentran la mayor cantidad de casos reportados. (Foto: PNC)

Familias unidas

La PGN señaló que la mayoría estos menores permanece con su familia y que únicamente se considera una separación cuando existen otras vulneraciones graves que ponen en riesgo su integridad.

En 2025, la institución contabilizó 439 denuncias relacionadas con desnutrición. En ese periodo, Guatemala, San Marcos y Santa Rosa reportaron la mayor incidencia de casos.