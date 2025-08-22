Capturan por estafa a deportado en el Aeropuerto La Aurora

Versión Impresa
  • Por Soy502
22 de agosto de 2025, 11:43
Las autoridades confirmaron que tenía una orden de captura por el delito de estafa. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido tenía vigente una orden de aprehensión desde septiembre de 2024.

La tarde del 21 de agosto, en las oficinas de Migración de la Fuerza Aérea Guatemalteca, fue detenido Edgar "N", de 52 años, quien arribó en un vuelo de connacionales deportados desde Estados Unidos. 

El capturado arribó en un vuelo de connacionales deportados desde Estados Unidos. (Foto: PNC)
Al realizar las verificaciones correspondientes, las autoridades confirmaron que tenía vigente una orden de aprehensión emitida en septiembre de 2024 por el delito de casos especiales de estafa.

El detenido quedó a disposición del juzgado que lo requirió para continuar con el proceso legal.

  • Últimas noticias de Guatemala

