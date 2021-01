Así fueron los últimos momentos de vida del actor Heath Ledger

A 13 años de su muerte, tras ingerir pastillas para la depresión y ansiedad, Heath Ledger, uno de los mejores "Guasones" de Batman, es recordado.

Su familia siempre dijo que él no se había suicidado, que la mezcla de medicamentos que se auto recetaba acabaron con su existencia.

El actor australiano murió el 22 de enero de 2008, en Manhattan, tenía solo 28 años y fue encontrado por su ama de llaves.

(Foto: Instagram)

Heath quiso tomar el rumbo de su carrera y apartarse del actor guapo en que lo querían encasillar según apunta "Heath, la reveladora biografía de Heath Ledger", escrita por el periodista Fife-Yeomans,

"La gente no me daba la oportunidad de ser otra cosa más que el 'galán teñido de rubio', y me empecé a aburrir, sentía que mi carrera se me estaba yendo de las manos y que otras personas estaban tomando decisiones por mí. Entonces, elegí de algún modo destruir esa carrera para empezar de cero uno nueva".

Kate, hermana mayor del actor dijo de él: "Heath amaba la creación", también contó que era un amante del dibujo, la dirección y la fotografía.

(Foto: Instagram)

Muchos describían a un Ledger que no quería ser un estereotipo, una persona luminosa e inspiradora, sin embargo, también llevaba una tristeza que lo atacaba debido a genes familiares, pues un tío padecía de trastorno bipolar y su abuelo se deprimía con facilidad.

"Le costaba dormir, su mente no paraba, y siempre estaba despierto por las noches", dijo Michelle Williams su pareja de vida previo a su muerte. Ambos se conocieron en grabación de "El secreto de la montaña" y estuvieron juntos de 2004 a 2007.

(Foto: Instagram)

Muchos amigos y familiares aseguraron que no supo manejar su popularidad y le generaba mucha ansiedad. Dos semanas antes de su muerte, su hermana dijo que notaba que las pastillas hacían efecto en él:

"Sabía que estaba tomando medicación y siempre me aseguraba de que no estuviera mezclando las pastillas. Él me decía 'Tranquila, Katie, sé lo que hago'...Yo estaba cocinando y nos reíamos, hasta que me dijo que se tenía que ir y yo le dije que lo quería. Eso fue todo. Fue devastador", expresó.

Muchos afirman que haber hecho el papel de "El Guasón" le afectó, sin embargo, su hemana lo negó al decir que estaba muy feliz aunque reconoció que se presionaba mucho con cada proyecto que tomaba.