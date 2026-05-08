Este es el estado de salud de agente de la PMT de Salamá atacada a balazos

-

La víctima necesitará una intervención quirúrgica tras haber sufrido heridas de gravedad.

Una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Salamá, Baja Verapaz fue atacada a balazos por un hombre, el pasado jueves, mientras realizaba sus labores.

Minutos más tarde la agente fue trasladada de emergencia y en estado delicado a un centro asistencial debido a que sufrió heridas de gravedad ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencial Social (MSPAS) indicó este viernes que, actualmente se encuentra estable y con signos vitales en su normalidad.

Sin embargo, se le realizan estudios para planificar su tratamiento quirúrgico, según informó la cartera de Salud.

Así fue el ataque:

Una mujer de la PMT atacada a balazos en Salamá, Baja Verapaz; los bomberos la estabilizaron y trasladaron en estado delicado a un centro asistencial. pic.twitter.com/NY1hlmW4Wk — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) May 7, 2026

Un capturado

Fredy Ardany Orozco Jaibal, de 32 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), señalado de presuntamente participar en el ataque armado contra esta agente de la PMT.

TE PUEDE INTERESAR: Captan a presunto implicado huyendo tras ataque a agente de PMT (video)

La detención se registró en la 2a. calle frente al numeral 08-31, barrio La Alcantarilla, zona 1 de ese municipio, cuando los agentes le dieron alcance mientras conducía una motocicleta en aparente estado de ebriedad.