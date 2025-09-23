Derrumbe en bulevar Landivar complica el tránsito en zona 15

-

Autoridades municipales trabajan en la limpieza para restablecer movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Un derrumbe registrado en el bulevar Rafael Landívar, en la 17 avenida de la zona 15, afecta la circulación hacia el bulevar Vista Hermosa.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra indicó que el personal municipal trabaja en el lugar para habilitar el paso lo antes posible.

En otro punto de la ciudad, la PMT de Guatemala informó que fueron retirados el tráiler y los contenedores que bloqueaban el Periférico en la entrada hacia la colonia El Sauce.

Actualmente, personal municipal continúa con las labores de limpieza para retirar el diésel derramado en la vía.

Otros incidentes

Montejo, indicó que la empresa eléctrica también realiza trabajos en el área para reparar un poste que quedó inclinado y evitar que caiga sobre la carretera.

Se recomienda precaución a quienes transitan de la colonia 4 de Febrero hacia el Hipódromo del Norte. La vía contraria permanece habilitada para los usuarios que se dirigen de la calle Martí hacia el puente El Incienso.

Además, un bus extraurbano con desperfectos mecánicos fue retirado del kilómetro 7.3 de la ruta al Atlántico, en la zona 18, lo que permitirá la normalización del tránsito en dirección al barrio San Antonio.

Por otro lado, los bomberos municipales atendieron a un motorista lesionado en la 10 calle y 14 avenida de la zona 1, donde ya se encuentra personal de seguridad para coordinar la movilidad en el área.