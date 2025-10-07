Derrumbe CAES: paso vehicular sigue inhabilitado

Las condiciones climáticas han complicado los trabajos en el área afectada.
Un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador dejó obstruidos los cuatro carriles en el sector, este lunes.
Debido a las constantes lluvias de este 6 de octubre, los equipos de limpieza no han liberado el paso vehicular por completo.
Además, las autoridades indicaron que se observan grietas en el área, por lo que no permitirán que se habilite ningún carril, al menos este lunes.
Las labores de limpieza han sido detenidas a las 19:00 horas y se continuarán este martes a partir de las 05:00 de la mañana.
Las autoridades recomendado como ruta alterna el kilómetro 17.5, desviando a Nueva Santa Rosa, Barberena y luego bajar a la carretera principal.