Derrumbe en el Libramiento de Chimaltenango deja tres personas atrapadas en un carro

Tres personas fueron rescatadas luego que grandes proporciones de tierra cayeran en la carretera mientras circulaban en el Libramiento de Chimaltenango.
OTRAS NOTICIAS: ¡No guardes el abrigo! El frío continuará este martes 3 de febrero
Durante las primeras horas de este martes 03 de febrero se reportó un derrumbe en el kilómetro 61 del Libramiento de Chimaltenango que afectó a personas que circulaban por el sector.
Un vehículo tipo sedan transitaba por la carretera y fue sorprendido por un desprendimiento de tierra que lo alcanzó y dejó atrapados a los tripulantes.
Al lugar se presentó la Brigada Especial de Rescate de los Bomberos Voluntarios, quienes localizaron a tres personas y les brindaron atención médica.
El paso en el lugar se mantiene obstaculizado por lo que recomiendan precaución para transitar por el sector.