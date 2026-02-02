¡No guardes el abrigo! El frío continuará este martes 3 de febrero

El frío y el viento continuarán afectando al territorio nacional.
EN CONTEXTO: Guatemala registró las temperaturas más bajas de los últimos 16 años
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que las bajas temperaturas continuarán este martes 3 de febrero debido al sistema de alta presión que afecta al país.
Se espera que durante la mañana haya un ambiente más cálido y soleado, pero con viento acelerado del norte.
Por la noche y madruga se prevé bastante frío. Posibles lloviznas en Izabal.
Autoridades esperan que las temperaturas mejoren ligeramente a partir del miércoles, pues conforme avanza la temporada de frentes fríos, la influencia de alta presión disminuye gradualmente, y los frentes son menos intensos.