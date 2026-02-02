Versión Impresa
¡No guardes el abrigo! El frío continuará este martes 3 de febrero

  • Por Jessica González
02 de febrero de 2026, 15:11
Autoridades recomiendan abrigarse bien. (Foto: Shutterstock)

El frío y el viento continuarán afectando al territorio nacional. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que las bajas temperaturas continuarán este martes 3 de febrero debido al sistema de alta presión que afecta al país. 

Se espera que durante la mañana haya un ambiente más cálido y soleado, pero con viento acelerado del norte.

Por la noche y madruga se prevé bastante frío. Posibles lloviznas en Izabal. 

Autoridades esperan que las temperaturas mejoren ligeramente a partir del miércoles, pues conforme avanza la temporada de frentes fríos, la influencia de alta presión disminuye gradualmente, y los frentes son menos intensos.

