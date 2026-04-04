Desaparece hombre en Jutiapa tras salir a realizar una entrega de carne

La última vez que fue visto, fue a bordo de una vehículo con destino a Agua Blanca, Jutiapa.
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Desde el 2 de abril, familiares de Willy Jeancarlos Esquivel Enríquez, dejarón de recibir noticias de su paradero, por lo que han movilizando la búsqueda tras dos días de desaparición.
Según información preliminar, Willy Jeancarlos salió a dejar a una entrega de carne a Agua Blanca, Jutiapa, a bordo de un vehículo con placas P434FFR.
En caso de poseer información, reportarlo a las autoridades.