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Desaparece hombre en Jutiapa tras salir a realizar una entrega de carne

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de abril de 2026, 14:07
Sus seres queridos lo buscan desesperadamente. (Foto: RRSS)

Sus seres queridos lo buscan desesperadamente. (Foto: RRSS)

La última vez que fue visto, fue a bordo de una vehículo con destino a Agua Blanca, Jutiapa.

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Desde el 2 de abril, familiares de Willy Jeancarlos Esquivel Enríquez, dejarón de recibir noticias de su paradero,  por lo que han movilizando la búsqueda tras dos días de desaparición.

(Imagen: RRSS)
(Imagen: RRSS)

Según información preliminar, Willy Jeancarlos salió a dejar a una entrega de carne a Agua Blanca, Jutiapa, a bordo de un vehículo con placas P434FFR.

En caso de poseer información, reportarlo a las autoridades.

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