Congreso convoca a Comisión de Postulación para elegir candidatos a contralor

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El relevo del contralor General de Cuentas está programado para el 13 de octubre próximo.

El proceso para la elección del próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) avanza con la publicación del acuerdo que convoca oficialmente a la integración de la Comisión de Postulación que tendrá a su cargo la elaboración de la nómina de seis candidatos que será remitida al Organismo Legislativo.

La convocatoria está dirigida a los rectores de las universidades, los decanos de las facultades de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, así como a los colegios profesionales vinculados al sector, para que designen o elijan a sus representantes ante la comisión.

De conformidad con el artículo 233 de la Constitución Política de la República, corresponde al Congreso elegir al funcionario que ocupará el cargo de contralor general de cuentas de una nómina de seis aspirantes propuesta por la Comisión de Postulación.

El documento recuerda que la comisión debe integrarse por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la presidirá, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría.

Este jueves fue publicado en el Diario de Centro América el Acuerdo 16-2026 del Congreso de la República con el cual se convoca a la Comisión de Postulación que propondrá a los seis aspirantes a contralor general de cuentas. pic.twitter.com/dHeEqEsSXw — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) June 4, 2026

Asimismo, como los representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, así como del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

La disposición establece que, con base en la información proporcionada por los colegios profesionales sobre el número de colegiados activos, corresponderá elegir dos representantes al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas y once representantes al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

Asimismo, se señala que únicamente podrán participar en las respectivas asambleas electorales los colegiados activos que ostenten los títulos de Contador Público y Auditor.

El acuerdo también ordena que las entidades gremiales realicen sus procesos electorales en fechas distintas para evitar duplicidad de votaciones y garantizar la transparencia en la elección de representantes.

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Una vez integrada y juramentada, la Comisión de Postulación deberá remitir al Congreso una nómina de seis candidatos acompañada de los expedientes y documentación de respaldo de cada aspirante

La documentación debe incluir actas de deliberación, currículos y demás información relacionada con los requisitos constitucionales exigidos para ocupar el cargo.

El Acuerdo 16-2026 del Congreso de la República fue publicado este jueves en el Diario de Centro América, entrará en vigor el viernes y notifica a las universidades y colegios profesionales involucrados en el proceso de elección del próximo contralor general de cuentas.