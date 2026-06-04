Conductor derrapa y vuelca su auto en la ruta Interamericana

La parte superior del auto quedó destruida tras el impacto.
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Un fuerte accidente vial se registró en el kilómetro 131 de la ruta interamericana, esta mañana de jueves 4 de junio.
El conductor de un auto, tipo camionetilla, perdió el control del volante y terminó derrapando sobre la ruta.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para auxiliar a los tripulantes del auto, quienes resultaron ilesos.
Autoridades de tránsito ya están en el área para agilizar el paso vehicular.
Según información preliminar, el asfalto mojado habría sido la causa del percance, pues no hay otro vehículo involucrado.