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Conductor derrapa y vuelca su auto en la ruta Interamericana

  • Por Jessica González
04 de junio de 2026, 07:27
Durante el percance solo se reportaron daños materiales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Durante el percance solo se reportaron daños materiales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La parte superior del auto quedó destruida tras el impacto. 

OTRAS NOTICIAS: Lluvias y tormentas eléctricas se esperan para este jueves 4 de junio

Un fuerte accidente vial se registró en el kilómetro 131 de la ruta interamericana, esta mañana de jueves 4 de junio.

El conductor de un auto, tipo camionetilla, perdió el control del volante y terminó derrapando sobre la ruta.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para auxiliar a los tripulantes del auto, quienes resultaron ilesos.

(Foto Bomberos Voluntarios)
(Foto Bomberos Voluntarios)

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Autoridades de tránsito ya están en el área para agilizar el paso vehicular. 

Según información preliminar, el asfalto mojado habría sido la causa del percance, pues no hay otro vehículo involucrado.

 

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