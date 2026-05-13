Guatemala: Salud analiza brote de hantavirus durante citación en el Congreso

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Autoridades de salud descartan circulación activa del hantavirus en el país.

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Mientras crece la preocupación internacional por un brote de hantavirus detectado en un crucero que recorrió Argentina y Chile, autoridades del Ministerio de Salud acudieron al Congreso para aclarar si existe riesgo para Guatemala y explicar el seguimiento epidemiológico que mantiene el país ante esta enfermedad respiratoria de alta letalidad.

Hantavirus en el mundo

Durante la reunión, la epidemióloga del Ministerio de Salud, Claudia Illescas, explicó que hasta el momento se contabilizan nueve casos confirmados y tres fallecidos relacionados con un brote detectado en un crucero que salió de Ushuaia, Argentina. Además, indicó que existen seis casos sospechosos bajo investigación.

Ministerio de Salud confirma nueve casos de hantavirus ligados al cruceros en Sudamérica. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Según detalló, todos los casos están vinculados directamente con pasajeros y tripulantes del crucero, por lo que actualmente no existe evidencia de circulación activa del virus en Guatemala.

Illescas aclaró que el hantavirus no es una enfermedad nueva y que en América existen distintas variantes identificadas. Sin embargo, explicó que el único virus con transmisión comprobada de persona a persona es el virus Andes, endémico de Argentina y Chile.

La especialista señaló que el contagio está asociado principalmente al contacto con roedores específicos portadores del virus. También indicó que el caso cero habría recorrido distintas regiones de Argentina y Chile antes del brote detectado en el crucero.

“ No es un virus nuevo, no hay alerta epidemiológica al momento en Guatemala, el riesgo epidemiológico es bajo ” Claudia Illescas , Epidemióloga del Ministerio de Salud

Síntomas

La experta explicó que los síntomas iniciales del hantavirus pueden confundirse con una gripe, pero que en casos graves puede provocar complicaciones respiratorias severas e incluso la muerte.

Sin embargo, recalcó que ninguna de las personas monitoreadas reside, ha transitado o se encuentra actualmente en Guatemala o países cercanos.

Bajo riesgo pandémico

Por su parte, el secretario de la comisión, el diputado Cristian Martínez, indicó que existe preocupación ciudadana debido a las comparaciones que algunas personas hacen con la pandemia de COVID-19, especialmente por los síntomas respiratorios graves que puede provocar el hantavirus.

“ Actualmente no existe evidencia de potencial pandémico, es decir, no tiene un comportamiento similar al COVID-19 ” Claudia Illescas , Epidemióloga del Ministerio de Salud

No obstante, Illescas reiteró que este virus no presenta comportamiento pandémico similar al COVID-19 y que, aunque tiene una alta letalidad, el principal factor de riesgo sigue siendo el contacto epidemiológico con áreas endémicas o personas expuestas.

Autoridades descartan circulación activa del hantavirus en Guatemala. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Además, aseguró que el Ministerio de Salud mantiene vigilancia y monitoreo epidemiológico activo, así como comunicación constante con organismos internacionales y el Reglamento Sanitario Internacional para dar seguimiento al brote detectado en Sudamérica.

Campaña de Comunicación

Durante la citación, congresistas manifestaron preocupación por la manera en que el Ministerio de Salud ha comunicado la información a la población.

La diputada Laura Marroquín consideró que la institución debe fortalecer sus campañas informativas para evitar desinformación y temor entre la ciudadanía.

La reunión fue presidida por el diputado Obbed Castañeda, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso.