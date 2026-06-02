Alexander Zverev elimina a Rafael Jódar y avanza a semifinales de Roland Garros

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El alemán Alexander Zverev acabó con el sueño del joven español Rafael Jódar y selló su clasificación a las semifinales de Roland Garros tras imponerse por 7-6 (7/3), 6-1 y 6-3.

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Jódar, de 19 años, disputaba por primera vez unos cuartos de final de un torneo de Grand Slam y arrancó el encuentro con gran personalidad. Incluso llegó a colocarse 5-2 arriba en el primer set, pero no logró mantener la ventaja ante la reacción de Zverev, que igualó la manga y terminó adjudicándosela en el desempate.

A partir de entonces, el alemán tomó el control absoluto del partido. Favorecido por las condiciones bajo techo en la cancha Philippe Chatrier debido a la lluvia que cayó sobre la capital francesa, mostró un tenis sólido y consistente, cometiendo pocos errores y dominando los intercambios desde el fondo de la pista.

A DOMINANT DISPLAY



Sascha Zverev is into a 5th Roland-Garros semi-final!#RolandGarros pic.twitter.com/skE4Gdne6E — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

El segundo parcial fue un monólogo del germano, que lo resolvió por 6-1 en apenas 37 minutos. En el tercero volvió a quebrar el servicio de su rival en los primeros juegos y administró la ventaja con autoridad hasta cerrar el encuentro tras dos horas y media de juego.

A sus 29 años, Zverev mantiene vivo el objetivo de conquistar el primer Grand Slam de su carrera y quedó a un paso de la final del torneo parisino.

✨ CON EL AURA DE SEMIFINALISTA.



El tenis de Zverev no le dio tregua al joven Rafael Jódar, y después de dos horas de juego, sentenció el final del partido con un 7-6 (3), 6-1 y 6-3 para meterse entre los cuatro mejores de #RolandGarros 2026.



Espera por Fonseca o… pic.twitter.com/XBAffTa3Ko — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 2, 2026 En semifinales se medirá al vencedor del duelo entre el checo Jakub Mensik y el brasileño Joao Fonseca, dos de las jóvenes promesas que han brillado en esta edición de Roland Garros.

La sorpresa ucraniana

En la rama femenina, la ucraniana Marta Kostyuk también hizo historia al clasificarse por primera vez a las semifinales de Roland Garros, luego de derrotar en un emotivo enfrentamiento a su compatriota Elina Svitolina.