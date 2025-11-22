Descubre Esquipulas: 3 Destinos de Naturaleza y Leyenda en Oriente

-

Si buscas una escapada inolvidable y económica, el municipio de Esquipulas, Chiquimula, en el Oriente de Guatemala, ofrece destinos turísticos Esquipulas imperdibles.

Conoce el Parque Ecológico Cueva de las Minas, famoso por su fauna única y su histórica cueva, y la Finca Los Girasoles Esquipulas, un lugar de paz donde la entrada cuesta solo Q10. Estos atractivos naturales Esquipulas son ideales para un turismo económico y capturar postales perfectas.





La finca cuenta con tractores y otros atractivos para las fotos de los visitantes. (Foto: Cortesía/Finca Los Girasoles)

Si estás pensando en conocer nuevos lugares y te encuentras por el oriente del país, debes hacer una parada obligatoria por Esquipulas, Chiquimula.

Transporte gratis del Parque Ecológico Cueva de las Minas. (Foto: Archivo)

Este municipio, aparte de la calidez de su gente, ofrece destinos turísticos que te dejarán encantado y donde podrás disfrutar de la naturaleza.

Parque Ecológico Cueva de las Minas

Si eres amante de la naturaleza y de los animales, podrás apreciar más de 150 especies únicas del oriente del país en este parque ecológico.





Cueva de las Minas y Girasoles: Qué Visitar en Esquipulas, Chiquimula (Foto: Cortesía/Parque Ecológico Cueva de las Minas)

En este sitio también podrás disfrutar de platillos típicos y de las piscinas, que son ideales para el clima caluroso de la región. También podrás visitar la ancestral cueva donde, según la leyenda, fueron sustraídos los tesoros para financiar el Cristo Negro de Esquipulas.

Este se ubica en el kilómetro 223, en la carretera hacia Honduras, y el costo por entrada es de Q25 por persona, con un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Finca Los Girasoles

A tan solo 4 kilómetros del casco urbano de la ciudad, la finca Los Girasoles es un lugar de paz y descanso, donde puedes disfrutar de la majestuosidad y el colorido de los diferentes girasoles, en distintos tamaños y colores.





En la finca se pueden apreciar bellos atardeceres. (Foto: Cortesía/Finca Los Girasoles)

El costo por entrada es de 10 quetzales por persona, y está abierto al público de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, por lo que no gastarás mucho en el sitio.

Mirador de Esquipulas

En la carretera que conduce a Esquipulas se encuentra el magnífico mirador, con sus letras que representan el color y las tradiciones del municipio, donde los visitantes o viajeros de paso hacen la parada obligatoria para observar la ciudad.

En este lugar, aparte de observar los bellos paisajes, podrás sacar postales para tus redes sociales. También encontrarás diversas ventas de comida y bebidas frescas.

