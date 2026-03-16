Poza El Nance: El secreto mejor guardado del Parque Nacional Sipacate-Naranjo

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Descubre la Poza El Nance en Sipacate, Escuintla, uno de los pocos santuarios en el mundo donde podrás observar a la tortuga negra en su hábitat natural. Un destino de paz entre manglares ideal para el avistamiento de la tortuga negra y el turismo responsable en el Pacífico.

En las costas del Pacífico guatemalteco existe un lugar donde pareciera que se detiene el tiempo bajo la sombra de los manglares; no es la típica playa de arena negra y olas salvajes, es un espejo de agua tranquila conocido como Poza El Nance.

Este ecosistema se encuentra dentro del Parque Nacional Sipacate-Naranjo y se ha consolidado como uno de los secretos mejor guardados para el turismo de naturaleza en la región.

Las raíces del mangle no solo protegen la costa, sino que sirven de hogar y alimento para cientos de tortugas marinas. (Foto: Secretaría de Prensa de la Alcaldía de Sipacate)

Lo que lo hace extraordinario a este sitio no es solo su belleza escénica, sino su relevancia biológica. Este cuerpo de agua es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede observar a la tortuga negra, conocida también como la Chelonia mydas, en estado de alimentación y descanso durante casi todo el año.

A diferencia de otros puntos de la cosa, en las cuales las tortugas solo llegan a desovar, aquí permanecen; los visitantes, a bordo de pequeñas lanchas impulsadas por remos, para no perturbar el entorno, pueden ver los caparazones emergiendo brevemente para tomar aire, creando una danza silenciosa entre las raíces del manglar.

El avistamiento de tortugas es una experiencia de respeto y conexión profunda con la vida silvestre. (Foto: Secretaría de Prensa de la Alcaldía de Sipacate)

El viaje comienza en el casco urbano de Sipacate; desde allí, los lancheros locales, quienes además actúan como guardianes del área protegida, guían a los turistas por los canales. La transición es inmediata, en lugar del rugido del mar, se escucha el canto de las garzas, los martines pescadores y el susurro del viento en las hojas.

Las actividades que se pueden realizar en el lugar son visualizar a las tortugas por la mañana o al atardecer, para disfrutar de una mejor visibilidad, así como de temperaturas agradables. Para los amantes de la fotografía u ornitología, en la localidad se encuentran especies migratorias de aves que encuentran refugio en las cuatro especies de mangle del parque.

El turismo en esta poza no es masivo, esa es precisamente su mayor virtud. La comunidad local ha comprendido que la conservación es el motor de su economía. Debido a los proyectos ecoturísticos, se ha logrado reducir la caza furtiva y promover la protección de los nidos en los tortugueros cercanos.

Para los viajeros, esta es una experiencia única y auténtica. No hay grandes resorts de cadena, sino hoteles boutiques, búngalos ecológicos y comederos locales, donde el pescado es fresco y la gastronomía de Sipacate sobresale, con un toque costeño de coco y especias.

Un recorrido en lancha de remo permite explorar la poza sin perturbar la paz de sus habitantes naturales. (Foto: Secretaría de Prensa de la Alcaldía de Sipacate)

La Poza El Nance se encuentra a 135 km de la ciudad de Guatemala. Se puede visitar durante todo el año; sin embargo, de noviembre a abril el clima es más seco; te recomendamos llevar protector solar biodegradable, repelente de insectos, cámara y binoculares.

Gracias al esfuerzo de asociaciones que velan por el ambiente, este se mantiene libre de plásticos, visitar este lugar con respeto es mostrar apoyo a la conservación de una de las joyas de la biodiversidad del país.