La arrestan por atropellar a motorista y descubren que tenía orden de aprehensión

La conductora es requerida por un juzgado en Mixco para enfrentar la ley.
OTRAS NOTICIAS: Esta será la multa para los conductores que no respeten las "Bahías antibloqueo"
La mañana de este primer lunes de febrero, el tránsito se vio afectado luego que una mujer atropellara a un motociclista en la 5ª calle y avenida La Castellana, zona 9 capitalina.
Tras unos minutos, se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 11 para verificar el hecho.
Según testigos, la conductora colisionó la motocicleta de un joven de 18 años, quien resultó herido y fue llevado a un centro asistencial.
Al momento de ser identificada Ana "N", de 48 años, resultó que tenía una orden de captura por el delito de estafa propia requerida por un juzgado de Mixco.