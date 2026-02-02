Versión Impresa
La arrestan por atropellar a motorista y descubren que tenía orden de aprehensión

  • Por Reychel Méndez
02 de febrero de 2026, 10:11
Al momento de capturarla descubrieron que ya contaba con orden de captura. (Foto iStock: Shutterstock)

La conductora es requerida por un juzgado en Mixco para enfrentar la ley.

La mañana de este primer lunes de febrero, el tránsito se vio afectado luego que una mujer atropellara a un motociclista en la 5ª calle y avenida La Castellana, zona 9 capitalina. 

Tras unos minutos, se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 11 para verificar el hecho.

La mujer era requerida en Mixco (Foto: PNC)
Según testigos, la conductora colisionó la motocicleta de un joven de 18 años, quien resultó herido y fue llevado a un centro asistencial. 

Al momento de ser identificada Ana "N", de 48 años, resultó que tenía una orden de captura por el delito de estafa propia requerida por un juzgado de Mixco.

El motorista fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: PNC)
