Descubren el agujero negro más grande del universo

Situado a millones de años luz, es el objeto celeste más grande jamás registrado hasta la fecha.

Astrónomos de la Universidad de Durham, Inglaterra, anunciaron el descubrimiento de un agujero negro "ultramasivo", cuyo tamaño se calcula en 30 mil millones de soles, lo que lo convierte en el más grande jamás detectado.

Para darnos una idea, esta masa es comparable a la masa de toda nuestra galaxia, la Vía Láctea.

El agujero negro más grande del Universo detectado hasta ahora está muy lejos de nuestro Sistema Solar.

Los astrónomos aseguran que se encuentra a cientos de millones de años luz de la Tierra. Sin embargo, por sus dimensiones y cualidades fenomenales, no pasó desapercibido.

Los resultados de esta investigación científica internacional fueron publicados por la revista especializada 'Astrophysical Journal Letters', que es una de las más importantes en el área de la astrofísica en el mundo.

A team of #astronomers lead by @JwNightingale22 from @DurhamPhysics has discovered one of the biggest #blackholes ever found using light-bending gravity.



Find out more about this research, published today by @RoyalAstroSoc here https://t.co/2fe7Wdfetu#DUresearch pic.twitter.com/zBg97k4pop — Durham University (@durham_uni) March 29, 2023

El primero de su tipo con la nueva técnica

Se trata de uno de los mayores hallazgos de la astronomía moderna que permite a los investigadores conocer más de cerca cómo se forman estos objetos masivos en el Universo y cómo influye en la formación y evolución de la galaxia.

Este agujero negro "ultramasivo" fue encontrado mediante una técnica llamada 'Lente gravitacional'.

Según lo describen los autores del estudio, esto sucede cuando "una galaxia en primer plano desvía la luz de un objeto más distante y la logra magnificar". Todo esto es posible gracias a simulaciones de supercomputadoras, que les permitió ver este objeto que está tan lejos de la Tierra.

Este es el primer agujero negro que se encuentra con esta técnica y por sus dimensiones los astrónomos lo catalogaron como "ultramasivo", esto es debido a que se encuentra a una escala que los astrónomos "rara vez ven".