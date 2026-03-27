¡Desde 1976! El Irtra Mundo Petapa celebra su 50 aniversario

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El Irtra Mundo Petapa celebró a lo grande sus 5 décadas de servir a las familias del país y a los turistas extranjeros.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) se vistió de gala para la celebración de los 50 años de Mundo Petapa. Desde su apertura, en 1976, el parque ha marcado el estándar de la recreación familiar en Guatemala.

"Nuestro compromiso es inquebrantable, en seguir innovando para que las futuras generaciones encuentren un lugar donde la magia sea eterna", indicó Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del Irtra.

Mundo Petapa se ha convertido, con el paso de los años, como una joya de la ciudad de Guatemala, ya que ha recibido a 38 millones de visitantes, siendo una parada obligatoria para turistas nacionales como internacionales.

Los juegos mecánicos destacan por su buen cuidado y seguridad que ofrecen para la diversión de las familias. (Foto: Byron García/Colaborador)

Las celebraciones de aniversario se han extendido durante todo marzo, con desfiles de carrozas en las calles del parque con los queridos personajes Ricky, Bitty, Paulo, Coco, Turguita, Dinky, Luca y Luna.

También participaron las agrupaciones Tropi Jazz, Duarte Band, Fever Jazz y Fiesta Latina, amenizando la celebración con su maestría musical.

Las carrozas le han dado mayor animación a la celebración durante marzo. (Foto: Byron García/Colaborador)

"Tesoros en la memoria familiar"

El 26 de marzo, fue el punto máximo de esta celebración, frente al querido y famoso Castillo de Hadas, donde las familias guatemaltecas se unieron al Irtra en una emotiva ceremonia de aniversario.

"Durante cinco décadas, hemos tenido el honor de ser el escenario de momentos que hoy son tesoros en la memoria familiar de generaciones enteras", agregó Castillo, durante ceremonia de aniversario.

Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del Irtra, indicó que están comprometidos en continuar innovando para que las futuras generaciones disfruten del parque. (Foto: Byron García/Colaborador)

La ceremonia tuvo espacio para conmemorar el pasado, brindar por las expectativas del futuro y, también, se partió un pastel para compartir con los asistentes.

El próximo sábado 28 de marzo se realizará un espectáculo de luces que se realizará a la hora de cierre del parque y se extenderá todos los sábados de abril, llevando un mensaje de amor al cielo.