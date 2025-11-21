¡Frío con fuertes vientos! Así estará el clima este fin de semana

-

El clima frío se intensificará este fin de semana en Guatemala, afectando principalmente al altiplano central y occidental.

Para este fin de semana se tiene previsto un ambiente frío acompañado de fuertes vientos, sobre todo durante la noche y madrugada, principalmente en los altiplanos central y occidental.

Esto se debe al ingreso de humedad desde ambos litorales y al viento del norte ligero, el cual mantendrá el clima fresco en gran parte del país, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En la meseta central, se prevé neblina al amanecer y un aumento de nubosidad por la tarde. Durante el día se registrará un cielo parcialmente nublado alternando con periodos de poca nubosidad.

Por lo tanto, las temperaturas máximas en los altiplanos se mantendrán entre 23°C y 28°C, según indicaron los expertos.

En las áreas de Petén, caribe, franja transversal del norte y oriente del país, se espera que ingrese la humedad acompañada de nublados parciales, principalmente en la tarde.

Se espera que ingrese humedad del norte acompañada de nublados parciales. (Foto: Conred)

Recomendaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) recomienda a la población abrigarse adecuadamente y proteger a las personas vulnerables.

Asimismo, indica que que de ser posible, se resguarden a tempranas horas en casa y si necesita o conoce alguna persona que deba ser trasladada a un albergue, comunicarse al 119 de la Conred.