Desde el cielo: así es la vista del cráter de Acatenango

-

El montañista Rudy Carrillo decidió compartir un inusual paisaje del Acatenango, al realizar un campamento en pleno cráter.

A través de las redes el aventurero y especialista en ascensos naturales mostró un video de su visita al famoso volcán, al llegar a la cima, un ángulo poco mostrado por los visitantes.

"El imponente volcán Acatenango", escribió junto al clip donde hace una toma con. un dron, donde se muestra el imponente lugar.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar: "Por qué esto no es viral", "OMG, están en el cráter", "Qué impresionante" fueron algunos de los comentarios.

Aunque el evento fue a mediados de diciembre de 2025, el guatemalteco lo subió recientemente a Instagram, donde logró más visualizaciones.

El Volcán Acatenango

Es el tercero más alto del país (3,976 msnm), conocido por ser el punto de observación principal para ver las constantes erupciones del volcán de Fuego, que está continuo, especialmente de noche.

Esta es una experiencia de senderismo popular y desafiante desde Antigua Guatemala. La temporada para escalar volcanes en el país es de noviembre a abril.

Subir hasta el cráter requiere de una experiencia más especializada, así como gozar de buen estado de salud y tener la condición física adecuada, además de realizar los viajes junto a guías especializados y usar equipo y ropa especial.

MIRA: