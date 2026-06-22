Deslizamiento de tierra afecta a viviendas este lunes en zona 5

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Las fuertes lluvias provocaron un derrumbe que ha alarmado a vecinos del sector.

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Un deslizamiento de tierra se produjo sobre viviendas ubicadas en la 29 avenida final y 18 calle de la colonia Brick, en la zona 5 capitalina, la tarde de este lunes 22 de junio que ha sido marcado por las intensas lluvias en el país.

Bomberos Voluntarios y Municipales fueron alertados por vecinos del sector luego de que se reportaran posibles personas soterradas en el lugar.

El derrumbe ha afectado a viviendas del sector. (Foto: CVB)

Los socorristas arribaron al lugar de los hechos y comenzaron las labores de búsqueda y rescate de posibles víctimas, ya que una estructura ubicada en la parte superior de una ladera, colapsó y provocó que láminas y materiales cayeran sobre viviendas.

Las lluvias han provocado movimientos de tierra hasta ocasionar un derrumbe en zona 5. (Foto: CBM)

Además, varios postes y cableados resultaron afectados por el movimiento de tierra.

De manera preliminar, no se registran personas soterradas ni víctimas tras este incidente, pero el cuerpo de bomberos continúa con las labores de inspección y rastreo para descartar cualquier tipo de riesgo.

Bomberos Voluntarios realizan labores de evaluación y rastreo en la 29 avenida final zona 5, donde un deslizamiento de tierra provocó daños en la parte baja del sector.



No se reportan personas soterradas y continúan las inspecciones para descartar riesgos adicionales. pic.twitter.com/4iw187lmkA — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 22, 2026

Ante esta emergencia, varias familias fueron evacuadas del lugar.