Así desmantelaron una red de tráfico de combustible en México

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La red criminal contaba con la complicidad de diez empresas que fungían como fachada legal.

Una red de tráfico de combustibles que realizó operaciones por más de 1.300 millones de dólares fue desmantelada en México, informaron este miércoles autoridades de seguridad.

El trasiego de hidrocarburos robados es, junto con el narcotráfico, una de las actividades delictivas más lucrativas, y provoca un fuerte daño económico a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Diversas líneas de investigación han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible", dijo en rueda de prensa Ulises Lara, titular de asuntos especiales de la Fiscalía General mexicana.

Fueron detenidas además 14 personas "vinculadas con estructuras delictivas, dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburo", informó de su lado el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que esta operación tomó siete meses y en una de las acciones se decomisaron unos 150 mil de hidrocarburo de gas LP, 61 camiones cisterna y 20 tanques de almacenamientos.

Así operaban

La red criminal operaba a partir de un "esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución" y para ello contaban con la complicidad de diez empresas que fungían como fachada legal, añadió García Harfuch.

La red fue descubierta luego de que en septiembre pasado fueron detenidos un vicealmirante, cinco marinos, exfuncionarios de aduana y empresarios vinculados a ella.

El vicealmirante arrestado tuvo un alto cargo en la Armada y, según la prensa mexicana, es sobrino político del secretario de Marina durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, mentor de la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

Con información de AFP