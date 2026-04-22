Surge video de momentos posteriores al ataque en set de "Sin senos sí hay Paraíso"

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Las imágenes muestran cómo atrapan al agresor, quien minutos después fallece.

Un mortal ataque ocurrió el pasado sábado 18 de abril durante la grabación de la cuarta temporada de la telenovela "Sin senos sí hay paraíso", en Colombia.

El hecho se registró en la localidad de Santa Fe, donde, según autoridades, un hombre agredió a varias personas con un cuchillo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien trabajaba en el área de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45, conductor de un vehículo oficial de la producción.

Un nuevo video muestra los momentos posteriores al ataque, en donde las autoridades y socorristas atrapan al agresor, quien minutos más tarde falleció.

Mira aquí el video:

#BOGOTÁ | Este es el momento de la captura del agresor de los dos integrantes de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá.



El hombre, que también falleció, fue identificado como Josué Cubillos García.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/6tWHpkuAUR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 20, 2026

Hasta ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del ataque.

Por lo pronto, Tis Studios y Telemundo Studios decidieron detener las actividades de rodaje tras evaluar la situación.