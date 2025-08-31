Familiares y vecinos despiden a víctima de accidente de bus en Huehuetenango

-

En tragedia terminó un accidente en la carretera que va a Santa Bárbara, Huehuetenango.

Hijos, familiares, amigos y vecinos dan el último adiós a Marta Carrillo Ambrocio, una comerciante de 65 años, quien falleció durante el accidente protagonizado por un bus, en la carretera hacia Santa Bárbara, Huehuetenango.

Los restos mortales de la señora se están velando en su casa de habitación, en San Sebastián, municipio huehueteco, de donde era originaria.

Su cuerpo fue entregado durante la madrugada de este domingo 31 de agosto a su hijo, José Gómez Carrillo, quien, entre llanto y lamentos, recordó el legado de su madre.

Familiares y vecinos de doña Marta han externado su pesar, por su repentina muerte. (Foto: Maynor Mérida/Colaboración)

El último adiós

Doña Marta era comerciante y se dedicaban a elaborar indumentaria maya, la cual vendía a los lugareños; además, salía a comercializar las prendas a la cabecera departamental, por lo que era muy conocida.

Según los familiares, su sepelio será este lunes 1 de septiembre, pero aún no se define el horario. Sus restos reposarán en el cementerio general de San Sebastián.

Doña Marta se dedicaba a la venta de indumentaria maya. (Foto: Maynor Mérida/Colaboración)

El accidente

El incidente vial en el cual falleció doña Marta quedó grabado en video, y ocurrió la tarde del sábado 30, en el kilómetro 268 ruta Interamericana en jurisdicción de Santa Bárbara.

Según testigos, había una fila de vehículos en la carretera y el piloto del bus habría intentado evadirla, pasándose al carril contrario, pero perdió el control de la unidad y se precipitó a un barranco.

Al percatarse de lo ocurrido, personas que iban en otros automotores se apresuraron a ayudar a los pasajeros del transporte colectivo, pero nada pudieron hacer por doña Marta, quien falleció en el lugar. Así lo confirmaron Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia.

Captan accidente de bus en el caserío La Vega, en Santa Bárbara, Huehuetenango.



Hay por lo menos 25 pasajeros heridos y una mujer falleció.



: RR. SS. pic.twitter.com/4Hfy0GmeiC — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 31, 2025

De acuerdo con el informe oficial, el accidente dejó a por lo menos 30 personas heridas y a otras con crisis nerviosa. El bus provenía de Quetzaltenango y se dirigía a La Mesilla, en La Democracia, Huehuetenango.

Respecto del conductor, se sabe que fue trasladado a un centro asistencial después del percance. Las autoridades investigan los hechos.