¡Se desplomaron! Pared y árbol caen sobre la carretera en zona 2

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El tránsito se ha visto afectado en el sector debido a la obstaculización de uno de los carriles.

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Un nuevo derrumbe ocurrió este lunes 22 de junio tras las intensas lluvias registradas en el país, esta vez en la diagonal 13 y numeral 14-62 en la zona 2 de la ciudad de Guatemala.

En este lugar, una pared y un árbol se desplomaron y cayeron sobre la carretera, por lo que ha quedado obstaculizado un carril.

Personal de Limpia y Verde se encuentran realizando las labores de limpieza para que sea liberado el paso vehicular nuevamente.

Mientras que, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinan para que los vehículos de ambas vías continúen circulando.