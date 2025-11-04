El destino de Michelle Cohn que sorprende a sus seguidores

Michelle Cohn sorprendió a los seguidores al mostrar el exótico destino que comparte.
La ex reina de belleza y conductora de televisión se encuentra en la ciudad de Bangkok.
"Enamorada de Tailandia y sus colores. Segundo día de esta experiencia, conociendo el Mercado Flotante", escribió.
En las imágenes la integrante de "Café AM" aparece en el mencionado destino, luciendo un sombrero tradicional del lugar y derrochando elegancia.
Además de frutas y verduras, en el área se aprecia que también hay artesanías como bolsos y platos.
¿Cubrirá Miss Univere?
Debido a que la guatemalteca está en este hermoso destino, muchos se preguntan si Michelle llevará detalles del certamen de belleza para TV Azteca Guatemala.
