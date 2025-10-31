Corte Suprema de Justicia destituye a jueces de Alta Verapaz por faltas gravísimas

-

El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la destitución de dos jueces de Alta Verapaz, Walter Fabricio Rosales y José Luis Quiñónez, por cometer faltas gravísimas contempladas en la Ley de la Carrera Judicial.

El pleno de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió destituir a dos jueces de Alta Verapaz, luego de un proceso administrativo en su contra.

La decisión de la CSJ fue en atención a la recomendación que realizó la Junta de Disciplina Judicial, órgano que conoció la investigación realizada por Supervisión de Tribunales.

Los jueces destituidos son: Walter Fabricio Rosales y José Luis Quiñonez, quienes integraban el Tribunal Primero y Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz.

De acuerdo con lo manifestado durante el proceso administrativo, los jueces cometieron faltas gravísimas, contempladas en la Ley de la Carrera Judicial.

Abuso e ingesta de bebidas alcohólicas

A Rosales, se le acusó de estas faltas por mantener viviendo dentro del juzgado a una menor de edad, quien se presume fue víctima de abuso sexual. Por esto, también tiene un proceso penal pendiente.

Varios testigos mencionaron haberla visto en toalla cuando se dirigía a bañarse, la adolescente quedó bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Mientras, a Quiñónez se le acusó por ingerir bebidas alcohólicas en horario laboral.

La investigación de Supervisión de Tribunales en Alta Verapaz no solo afectó a los dos destituidos. Reportes indican que la pesquisa original abarcó a cuatro jueces de la región por diversos "actos deshonestos" y faltas administrativas.

Solicitud para destituir a Orellana

La destitución es la sanción más severa que contempla la Ley de la Carrera Judicial para jueces y magistrados. Las "faltas gravísimas", como las imputadas, también conllevan la inhabilitación para ejercer cualquier cargo dentro del Organismo Judicial.

Recientemente, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como el Organismo Ejecutivo han pedido la destitución del juez Fredy Orellana.

"Las pruebas son claras, y se estarán presentando quejas, recursos administrativos de queja, y acciones legales adicionales ante la supervisión de tribunales y ante las cortes", puntualizó el presidente Bernardo Arévalo durante una rueda de prensa.

El juez Fredy Orellana es conocido por su rol en el "Caso Corrupción Semilla", que ordenó la suspensión y posterior cancelación del partido Movimiento Semilla, agrupación que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia.

El Gobierno basa su argumento de "prevaricador" en que la CC resolvió un ocurso en queja de Arévalo, revocando fallos del juez Orellana y advirtiéndole sobre la emisión de resoluciones ilegales. La CC señaló que sus actuaciones evidenciaban graves faltas.

La petición de destitución del juez Orellana por parte de Arévalo es una acción que el presidente ya había impulsado con anterioridad ante la CSJ.

El juez también ha sido señalado por sus controvertidas resoluciones en otros casos, como los que involucraron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).