¡Vehículo destruido! Se registra un accidente de tránsito en la zona 16

  • Por Geber Osorio
07 de noviembre de 2025, 21:04
Ciudad de Guatemala
La parte delantera del automóvil ha quedado destruida. (Foto: Bomberos Municipales)

Un fuerte accidente de tránsito se registró la noche de este viernes en el bulevar Rafael Landívar y 25 avenida de la zona 16 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados ante el impacto vehicular, por lo que se arribaron al lugar.

(Foto: Bomberos Municipales)
A pesar del hecho de tránsito ocurrido, los socorristas constataron que no se encontraban personas lesionadas.

En el lugar, ha quedado momentáneamente el vehículo particular con serios daños materiales, por lo que se estaría a la esperar de que pueda ser retirado.

(Foto: Bomberos Municipales)
