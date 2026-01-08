Versión Impresa
En enero de 2026 se registran más de 100 sismos en Guatemala

  • Por Reychel Méndez
08 de enero de 2026, 10:47
Hasta el momento el sismo con mayor magnitud fue de 2.3.&nbsp;(Foto ilustrativa: iStock)

Hasta el momento el sismo con mayor magnitud fue de 2.3. (Foto ilustrativa: iStock)

Enero ya superó los 100 sismos registrados

Guatemala es uno de los países con más movimientos sísmicos de Latinoamérica. Solo en enero de 2026 ya son un total de 109 sismos los registrados en el territorio nacional.

De acuerdo con el boletín sismológico del INSIVUMEH emitido el 8 de enero, de esos 109 sismos, 23 se registraron en las últimas 24 horas.

Los departamentos donde se localizaron los epicentros de estos eventos sísmicos fueron Escuintla, Jutiapa, Sacatepéquez y Santa Rosa. Asimismo se han registrado sismos dentro del océano o en países vecinos que logran impactar tierra guatemalteca.

Registro de temblores durante enero 2026. (Foto: CONRED)
Registro de temblores durante enero 2026. (Foto: CONRED)

El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 00:34 horas del 7 de enero, con una magnitud de 2.3, y tuvo como epicentro el departamento de Escuintla. Asimismo de los temblores no se reportaron daños personales ni materiales.

Durante el año 2025 se registraron más de 11,800 sismos en el país, lo que resalta la importancia de mantener acciones de preparación y prevención, como contar con la mochila de las 72 horas y el plan familiar de respuesta. 

