Los detalles de Ricardo Arjona que conmueven a fans

Ricardo Arjona no para de llenar de detalles a los asistentes a la residencia "Los que el SECO no dijo".
El lobby de la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias está llena de objetos que han formado parte de la carrera del artista.
En el lugar s exhibe la ropa de sus conciertos, imágenes de su niñez, algunas muestras de tejidos mayas y otros tesoros que podrás disfrutar cuando asistas.
Un detalle conmovedor
En un rincón muy especial el guatemalteco comparte imágenes de su vida y su niñez, allí, quienes gusten, podrán dejar sus imágenes de niño junto con las de Arjona.
Los presentes también disfrutan de los detalles del teatro como la mítica lámpara en el centro, los colores alusivos a los 60 y las curvas hechas por el pintor, ingeniero y arquitecto Efraín Recinos.
En varios espacios los asistentes pueden tomarse fotografías para el recuerdo, con detalles especiales para selfies que dejen constancia de su asistencia al show.
