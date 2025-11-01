¡Una locura! Entusiastas esperan entrar a ver a Ricardo Arjona

La cola para ver a Ricardo Arjona ya creció, fuera de la Gran Sala se respira un ambiente de hermandad y expectativa por compartir con el cantautor guatemalteco "Lo que el SECO no dijo".
Dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias hay detalles que forman parte de la gran trayectoria del Guatemalteco.
A la entrada se aprecia un transporte que hace honor a una de las canciones más sonadas del guatemalteco "Historia de Taxi".
Algunas personas que hicieron un lago viaje descansan en la fuente central de los jardines a la entrada de la Gran Sala Efraín Recinos, mientras otros esperan a sus amigos para ingresar juntos.
El concierto iniciará a las 8:30 p. m.
