¡Una locura! Entusiastas esperan entrar a ver a Ricardo Arjona

  • Por Selene Mejía
31 de octubre de 2025, 18:52
Con entusiasmo los fans esperan para ver al artista. (Foto: Oscar Rivas)

La cola para ver a Ricardo Arjona ya creció, fuera de la Gran Sala se respira un ambiente de hermandad y expectativa por compartir con el cantautor guatemalteco "Lo que el SECO no dijo". 

Dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias hay detalles que forman parte de la gran trayectoria del Guatemalteco. 

residencia arjona
Foto: Oscar Rivas.

A la entrada se aprecia un transporte que hace honor a una de las canciones más sonadas del guatemalteco "Historia de Taxi". 

ricardo arjona taxi
Foto: Oscar Rivas.

Algunas personas que hicieron un lago viaje descansan en la fuente central de los jardines a la entrada de la Gran Sala Efraín Recinos, mientras otros esperan a sus amigos para ingresar juntos. 

El concierto iniciará a las 8:30 p. m.

Foto: Claudia Argueta.
Foto: Claudia Argueta.

ricardo arjona resisdencia 5
Foto: Oscar Rivas.

ricardo arjona 6
Foto: Oscar Rivas.

ricardo arjona residencia 8
Foto: Oscar Rivas.

ricardo arjona
Foto: Oscar Rivas.

ricardo arjona residencia
Foto: Oscar Rivas.

ricardo arjona 10
Foto: Oscar Rivas.

