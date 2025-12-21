Detectan y destruyen arbustos de coca en Petén valorados en más de Q170 mil

Más de 17 mil arbustos de coca fueron destruidos en Petén, dieron a conocer las autoridades.
OTRAS NOTICIAS: La plantación de droga valorada en Q22 millones hallada en Petén
En el transcurso de este fin de semana, se detectaron más plantaciones de droga en Petén, mismas que fueron destruidas por las autoridades.
Además de la plantación de marihuana en Las Cruces, policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), ubicaron más de 17 mil arbustos de coca en dos campos montañosos de San Luis Petén.
Se estima que en el segundo caso, el avalúo aproximado de lo detectado asciende a unos Q177,000.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales que dichas plantaciones ilícitas fueron destruidas.