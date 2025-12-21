Versión Impresa
Detectan y destruyen arbustos de coca en Petén valorados en más de Q170 mil

  • Por Jessica Osorio
21 de diciembre de 2025, 15:07
La PNC dio a conocer sobre la destrucción de unos 17 mil arbustos de cocaína en Petén. (Foto: PNC/Soy502)

Más de 17 mil arbustos de coca fueron destruidos en Petén, dieron a conocer las autoridades.

En el transcurso de este fin de semana, se detectaron más plantaciones de droga en Petén, mismas que fueron destruidas por las autoridades.

Además de la plantación de marihuana en Las Cruces, policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), ubicaron más de 17 mil arbustos de coca en dos campos montañosos de San Luis Petén.

Imágenes de uno de los campos con plantaciones de coca ubicadas por las fuerzas de seguridad. (Foto: PNC/Soy502)
Se estima que en el segundo caso, el avalúo aproximado de lo detectado asciende a unos Q177,000.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales que dichas plantaciones ilícitas fueron destruidas. 

