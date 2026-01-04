Capturan a hombres que cometían asaltos utilizando una pistola de gas comprimido

-

Un menor de edad también fue remitido a un juzgado acusado de participar en los hechos ilícitos.

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó un operativo tras haber recibido una denuncia de un ciudadano a quien, momentos previos, habría sido amenazado con un arma para robarle el vehículo de dos ruedas en el que se conducía.

Este hecho ocurrió 1a. avenida y 13a. calle, de la zona 1, donde hombres desconocidos lo interceptaron y despojaron de sus pertenencias.

La PNC inicio con la investigación; logrando hallar a los sindicatos en la zona 2.

(Foto: PNC)

Los hombres fueron identificados como Henry "N", de 20 años, Mayck "N", de 18 y Diego "N", de 20 años, además de identificar a un menor de edad, quien participó en el acto.

Al momento de su captura, se rescató el transporte reportado y un segundo vehículo de dos ruedas que poseía una denuncia de robo en otra zona de la ciudad. Además, confirmaron que el arma que utilizaban para amenazar a las víctimas, era de gas comprimido.

(Foto: PNC)

Los hombres fueron puestos a disposición de la ley y el menor de edad se trasladó al juzgado correspondiente para solventar su situación.