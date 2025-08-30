Detienen a autor del "Gangnam Style" por posesión de medicamentos sin receta

El artista fue el primero en superar las mil millones de visualizaciones en YouTube con una sola canción.
El cantante surcoreano Psy, recordado por la canción "Gangnam Style" arrestado luego de ser señalado de poseer pastillas bajo receta sin poseer la consulta médica.
El artista quedó en resguardo en la comisaría de la Policía en Seodaemun en Seúl, junto con un médico de un hospital universitario.
La policía sospecha que Psy habría involucrado a terceras personas para obtener medicamentos en su nombre desde 2022.
Los medicamentos
Los fármacos que habría adquirido el cantante son Xanax y Stilnox, prescritos para la ansiedad y los trastornos del sueño, considerados adictivos por la Ley de Servicios Médicos de Corea del Sur.
El país considera delito poseerlos sin la preceptiva receta médica.
La policía solicitó el historial médico de Psy para justificar la posesión de fármacos.
El doctor del artista negó habérselos dado ilegalmente, afirmando que fue tratado de forma remota.
P Nation, la agencia del cantante, emitió un comunicado reconociendo que "Psy ha sido diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y está tomando somníferos según lo prescrito por su médico", y admitiendo que "en algunos casos terceros recogieron los medicamentos en su nombre".
*Con información de Vanguardia