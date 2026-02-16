DGAC e Insivumeh firman acuerdo para fortalecer la seguridad aérea

-

El instrumento de cooperación brindará información meteorológica en los aeropuertos y aeródromos para tener una mayor seguridad en la navegación aérea.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) firmaron un convenio este lunes 16 de febrero para fortalecer la seguridad aérea.

Con esto se implementa un instrumento de cooperación para el intercambio de información y acciones conjuntas que inciden en la seguridad aérea de Guatemala.

Entre la información que se comparte desde las estaciones meteorológicas ubicadas en aeropuertos y aeródromos, se encuentran las condiciones meteorológicas, que incluyen datos esenciales para la navegación aérea, como viento, visibilidad, nubosidad, temperatura y altimetría.

El instrumento de cooperación fortalece la comunicación técnica, la coordinación operativa y el intercambio oportuno de información científica. (Foto: Insivumeh)

"Este instrumento de cooperación tiene como objetivo poder compartir información básica, pero también información específica sobre diferentes variables climáticas, como precipitación, temperaturas, humedad, radiación, velocidad del viento, entre otras variables que sirven para gestionar la navegación aérea", dijo Edwin Rojas, director del Insivumeh.

Por otra parte, Tomás Aldecoa, director de Aeronáutica Civil, señaló que: "Es un convenio de cooperación técnica, lo cual viene del convenio de Chicago anexo 3, que es meteorología para la aviación internacional, que tiene que ver con pronósticos, reportes de arena para una colaboración entre instituciones que no se tenían".

El Capitán Tomás Aldecoa, director de Aeronáutica Civil y el Ing. Edwin Rojas, director de Insivumeh, durante la firma del convenio. (Foto: Insivumeh)

Estaciones meteorológicas

También, se fortalece la comunicación técnica, la coordinación operativa y el intercambio oportuno de información científica para actuar de manera articulada ante cualquier eventualidad que pueda afectar la navegación aérea.

El Insivumeh cuenta con estaciones meteorológicas aeronáuticas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Huehuetenango, Mundo Maya, Poptún, Cobán, Puerto Barrios, Retalhuleu y Los Altos, en comunicación con la torre de control para proporcionar datos precisos en un perímetro a 10 kilómetros de la pista de aterrizaje.