DGAC establece normas para uso de drones en el país

Guatemala avanza hacia una regulación moderna para el uso de drones.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) presentó la propuesta de la Regulación de Aviación Civil RAC 107, con la cual Guatemala busca establecer un marco normativo que garantice el uso responsable de drones en el país.

La normativa contempla el registro obligatorio de aeronaves no tripuladas, lineamientos específicos para empresas que ofrecen servicios con esta tecnología, delimitación de zonas restringidas y una altura máxima de vuelo para prevenir incidentes con la aviación tradicional.

Con esta iniciativa, la DGAC apuesta por integrar la innovación tecnológica dentro de un marco legal actualizado, fortaleciendo la seguridad aérea y posicionando a Guatemala como un referente en la región en materia de regulación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS).

Dentro de las circulares complementarias se destacan disposiciones relacionadas con la operación en áreas restringidas o prohibidas, la prohibición de sobrevolar instalaciones como hospitales y dependencias militares, la obligatoriedad del chaleco reflectivo en operadores y las medidas para garantizar seguridad, regularidad y eficiencia en la navegación aérea.

Entre las circulares informativas se encuentran las siguientes:

La propuesta se encuentra disponible para consulta pública en el sitio web oficial de la DGAC.

