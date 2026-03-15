Aeronáutica se pronuncia tras accidente aéreo que ha dejado tres fallecidos

La avioneta accidentada realizaba un vuelo privado, según indicaron las autoridades.
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha compartido un comunicado oficial sobre el accidente aéreo registrado este sábado en una zona montañosa del cantón Barrios de la aldea Villa Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
Según la información preliminar obtenida por la DGAC, se trata de la aeronave Cessna 182, la cual realizaba un vuelo privado.
En dicha avioneta se transportaban cuatro personas, de las cuales tres fallecieron y una resultó con heridas de gravedad, según indicaron las autoridades aeronáuticas.
La DGAC indicó que tras recibir el reporte preliminar y de acuerdo a los protocolos, el personal de la Unidad de Investigación de Accidentes (UIA) se traslada al lugar para recolectar mayor información.
Esta acción es realizada con el fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente aéreo.