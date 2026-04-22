Un día como hoy: jueves 23 de abril

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En el año 1616 — Fallecimiento de William Shakespeare

Fallece en Stratford-upon-Avon el escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare, considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Autor de obras como Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta.

Ese mismo día también fallece el escritor mestizo peruano-español Inca Garcilaso de la Vega, conocido como el «príncipe de los escritores del Nuevo Mundo», cuya obra literaria del período del Renacimiento se destaca por su extraordinario dominio del castellano.

Adicionalmente, el escritor español Miguel de Cervantes es enterrado en esta fecha, tras haber fallecido el día anterior, el 22 de abril de 1616.

1925: Primera edición de El Quijote en Braille

Se publica la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en sistema Braille, abriendo la obra cumbre de la literatura española a personas con discapacidad visual.

1928: Nace Shirley Temple

Nace Shirley Jane Temple, actriz y diplomática estadounidense que, durante su infancia, protagonizó importantes películas de principios de los años 30, convirtiéndose en una de las mayores estrellas de Hollywood de su época.

1967: Muere el cosmonauta Vladimir Komarov

El cosmonauta soviético Vladimir Komarov fallece al reentrar a la atmósfera a bordo de la nave Soyuz 1, convirtiéndose en el primer ser humano en morir durante una misión espacial. El paracaídas de la cápsula falló y la nave se estrelló contra el suelo.

1979: Se funda Activision

Nace en California Activision, la primera compañía de videojuegos independiente, creada por ex-empleados de Atari. Hoy es una de las mayores empresas de videojuegos del mundo, responsable de franquicias icónicas como Call of Duty.

1985: Coca-Cola lanza la "New Coke"

En uno de los mayores fracasos comerciales de la historia, Coca-Cola reemplazó su fórmula clásica por una nueva llamada "New Coke". La reacción del público fue tan negativa que en menos de 3 meses tuvieron que regresar a la fórmula original. Es un caso de estudio clásico en marketing.

2005: El primer video en YouTube

Jawed Karim, cofundador de YouTube, sube el primer video de la plataforma: "Me at the Zoo" (Yo en el zoológico), un clip de tan solo 18 segundos de duración grabado en el zoológico de San Diego.

2017 — Gol 500 de Lionel Messi con el Barcelona

Lionel Messi anota su gol número 500 con la camiseta del FC Barcelona, en una victoria 3-2 contra el Real Madrid. Un hito histórico en el fútbol mundial.

Evento Astronómico

Conjunción Venus–Urano y Luna en Cuarto Creciente

Venus y Urano se encuentran entre las estrellas de la constelación del Toro (Taurus). Al anochecer puedes hallarlos muy cerca entre sí, a tan solo 0.75 grados de separación angular. Con binoculares, el cúmulo estelar de las Pléyades acompaña al par de planetas en el mismo campo visual.

Adicionalmente, la Luna entra a su fase de Cuarto Creciente este mismo día, iluminada en un 41%, visible cerca de la estrella Pólux en la constelación de Géminis.

(Foto: Shutterstock)

Santoral del 23 de abril

San Jorge — Mártir y Patrono Universal

Militar romano que murió mártir al negarse a renunciar a su fe cristiana, decapitado durante la persecución del emperador Diocleciano a comienzos del siglo IV. Es patrono de Inglaterra, Cataluña, Aragón, Georgia, Etiopía, Portugal y Lituania, entre otros. Se le venera como protector de soldados, caballeros, exploradores y arqueros, y también como guardián contra las enfermedades de la piel.

San Adalberto de Praga — Obispo y Mártir

Nacido en Bohemia en el año 956, fue nombrado obispo de Praga en 983. Dedicó su vida a la evangelización de los pueblos paganos de Europa Central. Fue martirizado el 23 de abril de 997 cerca de Gdansk, al predicar entre las tribus prusianas. Es patrono de Polonia, Bohemia, Hungría y el antiguo régimen de Prusia.

Beata María Gabriela Sagheddu — Religiosa Cisterciense

Nacida en Cerdeña, Italia, en 1914, ingresó a la Orden Cisterciense a los 21 años. Ofreció su vida por la unidad de los cristianos y falleció de tuberculosis en 1939, a los 25 años. Es venerada como modelo de ecumenismo y entrega espiritual.