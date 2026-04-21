Un día como hoy: martes 21 de abril

Se recuerda a la Reina Isabel II, quien nació en 1926. Fue la monarca del Reino Unido durante más de 70 años, símbolo de estabilidad institucional. Figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. Este día hubiese cumplido 100 años, murió el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años.
21 abril
- 753 a.C.: Fundación de Roma: Según la tradición, Rómulo funda la ciudad de Roma, una de las civilizaciones más influyentes de la historia.
- 1509: Enrique VIII asciende al trono de Inglaterra: Su reinado marcó la ruptura con la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia Anglicana.
- 1782: Nace Friedrich Fröbel: Educador alemán creador del concepto de "jardín de infancia", revolucionando la educación infantil.
- 1918: Fallece Manfred von Richthofen (Barón Rojo): Piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, famoso por sus 80 victorias aéreas.
- 1959: Nace Robert Smith: guitarrista, vocalista, compositor y líder de la reconocida banda inglesa de rock alternativo The Cure.
- 1960: Fundación de Brasilia: Brasil inaugura su nueva capital, diseñada para modernizar el país. Es la única ciudad construida en el siglo XX, declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la Unesco.
- 1989: Lanzamiento de la consola Game Boy: Revoluciona el entretenimiento portátil y la industria de los videojuegos.
- 2016: Muere Prince: cantante y compositor estadounidense a los 57 años. El artista era un prodigio en la música y estaba capacitado para tocar una treintena de instrumentos.
- 2025: Muere el Papa Francisco: el primer sumo pontífice americano y que proveniente del hemisferio sur de la historia.
Eventos conmemorativos
- Día Mundial de la Creatividad y la Innovación
- Día Nacional del Té (Reino Unido)
Eventos astronómicos
Fase lunar: Cuarto creciente. Observación lunar: Visible en la tarde y primeras horas de la noche. Planetas visibles: Venus, Marte y Júpiter. Constelaciones destacadas: Leo, Virgo, Orión (poniéndose)
Santoral del día
- San Anselmo: patrono de teólogos.
- San Conrado de Parzham: patrono de porteros
- San Apolonio, mártir
- San Simeón Bar Sabas, obispo.
- Santa Alexandra de Egipto, mártir.