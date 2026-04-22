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Un día como hoy: miércoles 22 de abril

  • Por Soy502
22 de abril de 2026, 16:00
(Foto: Shutterstock)

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El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra oficialmente desde el 2009. El propósito es sensibilizar sobre los problemas generados por la sobrepoblación, contaminación, biodiversidad y otras.

22 de abril

  • 1724: Nace Immanuel Kant. Filósofo alemán clave de la Ilustración, influyó en la ética y epistemología.
  • 1838: Primer viaje en barco a vapor por el Atlántico. Revoluciona el transporte marítimo.
  • 1870: Nace Vladimir Lenin. Líder de la Revolución Rusa y fundador del Estado soviético.
  • 1904: Nace Julius Robert Oppenheimer. Físico estadounidense, líder del desarrollo de las primeras bombas atómicas.
  • 1937: Nace Jack Nicholson. Reconocido actor y director de cine estadounidense. Cuenta con doce nominaciones a los premios Óscar, como parte del reconocimiento a una carrera de 60 años en la que ha interpretado variedad de personajes.
  • 1970: Primer Día de la Tierra. Movimiento global en defensa del medio ambiente.
  • 1994: Fallece Richard Nixon. Expresidente estadounidense, protagonista del escándalo Watergate.
  • 2000: Lanzamiento del navegador Internet Explorer 5.5 Consolidación de la era digital doméstica.
  • 2002: Gustavo Cerati realiza su histórico concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Eventos conmemorativos

  • Día Internacional de la Madre Tierra
  • Día de las Chicas en las TIC

Eventos astronómicos

  • Fase lunar: Cuarto creciente avanzado. Observación lunar: Visible en la tarde-noche. Planetas visibles: Venus, Marte, Saturno. Constelaciones: Leo, Virgo, Boötes

(Foto: Shutterstock)
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Santoral

  • San Sotero: Papa, patrono de la Iglesia
  • Santa María Egipcíaca: patrona de penitentes
  • San Teodoro de Siceón: obispo

  • Últimas noticias de Guatemala

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