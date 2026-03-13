Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Un día como hoy: viernes 13 de marzo

  • Por Soy502
13 de marzo de 2026, 14:50
(Foto: Shutterstock)

(Foto: Shutterstock)

En 2024, La Unión Europea aprueba la Ley de Inteligencia Artificial, la primera en el mundo sobre este tema y que pretende mitigar los riesgos que supone para la seguridad europea y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

13 de marzo

  • 1325: se funda México-Tenochtitlan, capital del Imperio azteca.
  • 1961: el presidente estadounidense John F. Kennedy propone la "Alianza para el Progreso".
  • 1963: Nace el cantante y compositor argentino Fito Páez.
  • 1993: la película española Belle Epoque, de Fernando Trueba, obtiene nueve premios Goya y un Oscar.
  • 2013: En Ciudad de Vaticano Jorge Bergoglio es elegido el 266vo. Papa de la Iglesia Católica, siendo el primero de América. Toma el nombre de Papa Francisco.
  • En Guatemala se celebra el Día Nacional de la No Violencia Contra la Niñez según decreto 37-2005.

Eventos astronómicos

Durante la fase de cuarto creciente, la luna será visible en su forma semicircular y se pueden ver las sombras de su superficie.

(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Santoral del día

  • San Rodrigo: se le venera por su valentía y fe. Los fieles piden intercesión en situaciones de persecución o sufrimiento espiritual.
  • San Néstor: conocido por su dedicación y firmeza en la fe. Se le invoca para tener fortaleza en la fe.
  • Santa Eulalia de Mérida: reconocida por su valentía en la defensa del cristianismo. Invocada por quienes buscan protección y fortaleza.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar