Un día como hoy: viernes 13 de marzo

En 2024, La Unión Europea aprueba la Ley de Inteligencia Artificial, la primera en el mundo sobre este tema y que pretende mitigar los riesgos que supone para la seguridad europea y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
13 de marzo
1325: se funda México-Tenochtitlan, capital del Imperio azteca.
1961: el presidente estadounidense John F. Kennedy propone la "Alianza para el Progreso".
1963: Nace el cantante y compositor argentino Fito Páez.
1993: la película española Belle Epoque, de Fernando Trueba, obtiene nueve premios Goya y un Oscar.
2013: En Ciudad de Vaticano Jorge Bergoglio es elegido el 266vo. Papa de la Iglesia Católica, siendo el primero de América. Toma el nombre de Papa Francisco.
En Guatemala se celebra el Día Nacional de la No Violencia Contra la Niñez según decreto 37-2005.
Eventos astronómicos
Durante la fase de cuarto creciente, la luna será visible en su forma semicircular y se pueden ver las sombras de su superficie.
(Foto: Shutterstock)
Santoral del día
San Rodrigo: se le venera por su valentía y fe. Los fieles piden intercesión en situaciones de persecución o sufrimiento espiritual.
San Néstor: conocido por su dedicación y firmeza en la fe. Se le invoca para tener fortaleza en la fe.
Santa Eulalia de Mérida: reconocida por su valentía en la defensa del cristianismo. Invocada por quienes buscan protección y fortaleza.