Un día como hoy: viernes 20 de febrero

La identidad nacional se celebra a través de dos de sus símbolos patrios. Día Nacional de la Marimba, instituido en 1999 para rendir homenaje al instrumento autóctono, reconociendo su valor cultural; y el Día de Tecún Umán, declarado Héroe Nacional en 1960 para reconocer su valentía al luchar contra los españoles, en defensa del pueblo.
20 de febrero
- 1962 – John Glenn se convierte en el primer estadounidense en orbitar la Tierra.
- 1935 – Se estrena el primer cortometraje de El Pato Donald.
- Desde 1993 se celebra el Día Internacional del Gato, cuyo origen se debe al gato del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton; el cual se hizo popular por aparecer en actos públicos.
Eventos astrológicos
Santoral
San Eleuterio
Patrono de:
Personas perseguidas por su fe
Defensores de la libertad religiosa