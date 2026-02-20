Versión Impresa
Un día como hoy: viernes 20 de febrero

  • Por Soy502
20 de febrero de 2026, 00:00
La identidad nacional se celebra a través de dos de sus símbolos patrios. Día Nacional de la Marimba, instituido en 1999 para rendir homenaje al instrumento autóctono, reconociendo su valor cultural; y el Día de Tecún Umán, declarado Héroe Nacional en 1960 para reconocer su valentía al luchar contra los españoles, en defensa del pueblo.

20 de febrero

  • 1962 – John Glenn se convierte en el primer estadounidense en orbitar la Tierra.
  • 1935 – Se estrena el primer cortometraje de El Pato Donald.
  • Desde 1993 se celebra el Día Internacional del Gato, cuyo origen se debe al gato del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton; el cual se hizo popular por aparecer en actos públicos.

Eventos astrológicos

La luna continúa engrosando su fase creciente. En Guatemala saldrá alrededor de las 07:56 y se pondrá hacia las 19:45. Su presencia ya será notoria en el cielo de la tarde-noche, aunque aún dejará varias horas de oscuridad para observación astronómica después de su puesta. Júpiter sigue siendo el planeta más destacado, visible prácticamente toda la noche.

Santoral

San Eleuterio

Patrono de:

Personas perseguidas por su fe

Defensores de la libertad religiosa

