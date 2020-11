A 30 años de descubrirse el fraude musical de Milli Vanilli

Rob Pilatus y Fab Morvan Rob protagonizaron una de las estafas más grandes de la industria de la música al formar el dúo Milli Vanilli, famoso a finales de los 80.

Milli Vanilli era uno de los dúos más exitosos de la música de los 80. Recibieron un Grammy y ganaron tres American Musica Awards AMA, cantaban con voces alteradas pero su físico y su vestuario hizo creer al mundo que eran estrellas.

Sin embargo, el 12 de noviembre de 1990, hace 30 años, salió a luz el fraude: ellos no eran quienes cantaban.

¿Cómo se formó el dúo?

El cantante y productor alemán llamado Frank Farian buscó a candidatos para hacer una fórmula exitosa de marketing. Así conoció al francés Fabrice “Fab” Morvan y al alemán Rob Pilatus, a quien ya había visto en televisión pues ambos eran bailarines y cuando los vio supo que eran perfectos.

Así formaron Milli Vanilli, como una discoteca alemana a la que Farian iba en su juventud.

Frank fue el compositor de las canciones, grabadas por músicos contratados por él. Charles Shaw, John Davis y Brad Howell, interpretaron los temas.

El Grammy les fue retirado cuando conocieron acerca de su estafa. (Foto: AFP)

¿Cómo lo descubrieron?

Las dudas empezaron a surgir en 1989, en una presentación en Bristol (Connecticut) cuando el playback de la canción Girl You Know It’s True se repitió varias veces. Tras ello, había ciertas dudas. En los intentos por difuminar los rumores, empezó a buscar otras estrategias, como cambiar de voces, pero tras un tiempo de pruebas no lo logró. Finalmente, el 12 de noviembre de 1990, Farian admitió públicamente que Morvan y Pilatus no eran los verdaderos cantantes de Milli Vanilli, sino que prestaban su imagen y hacían playback sobre canciones interpretadas por otras personas.

La reacción fue casi inmediata. El dúo debió devolver el Grammy obtenido y, aunque los supuestos cantantes quisieron desvincularse del fraude, los contratos firmados dieron cuenta de que ellos estaban involucrados en el fraude desde un principio. Ambos quisieron continuar su carrera como cantantes, con su propia voz, pero no lo lograron.

¿Qué fue de ambos después?

En 1995 Rob Pilatus se involucró en vandalismo callejero y asaltos. Pasó algunos meses en prisión y al querer robar un vehículo en Hollywood, California, fue herido en la cabeza con un bate de béisbol luego intentó rehabilitarse de su adicción a las drogas. El 2 de abril de 1998, fue encontrado muerto por una sobredosis de pastillas y alcohol en un hotel cerca de Fráncfort (Alemania).

Fab Morvan volvió al modelaje y en los 2000 volvió a la música y reinterpretó varios éxitos de la extinta agrupación, además rindió tributo a su compañero.

Casi un año después, surgió un nuevo proyecto de parte de Farian, The Real Milli Vanilli, en el cual mostraba a las verdaderas voces detrás del dúo, con algunas inclusiones para reforzar el proyecto. Y, aunque tuvieron cierta difusión, no alcanzaron la fama que tuvieron con Rob Pilatus y Fab Morvan Rob como fachada. A tal punto que hoy por hoy siguen siendo más buscadas en YouTube, Spotify y otros servicios de música las versiones de cuando el dúo simulaba cantar.